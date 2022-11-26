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The Telegraph: талибы помогали строить стадионы для чемпионата мира в Катаре
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:32

The Telegraph со ссылкой на анонимные источники из руководства «Талибана»* пишет, что талибы помогали строить стадионы для чемпионата мира в Катаре.

По данным издания, большая часть руководства «Талибана» проживала в Дохе, откуда они вели длительные переговоры с США и ООН.

«Талибы вложили значительные средства в строительство, и турнир стал для них „золотой уткой“. Им заплатили миллионы. У некоторых членов Талибана было от шести до десяти единиц тяжелой техники в Дохе, и они зарабатывали до 10 тыс. фунтов стерлингов за машину в месяц», — утверждает источник из «Талибана», который в течение 10 лет жил в Дохе.

Изначально деньги передавались в виде наличных, однако затем их стали отправлять на банковские счета, пишет издание. На полученные средства талибы закупали технику для строительства, а затем передавали ее в аренду компаниям, которые возводили стадионы.

The Telegraph предполагает, что власти Катара с одобрения США и ООН выплачивали членам офиса «Талибана» в Дохе ежемесячное пособие в рамках усилий по содействию мирным переговорам с Западом. Кроме того, приезжим чиновникам предоставлялись роскошные внедорожники, бесплатная медицина и регулярные поставки продуктов.

Один из представителей «Талибана» отрицает информацию о сотрудничестве с властями Катара.

Чемпионат мира по футболу в Катаре уже столкнулся с несколькими скандалами. СМИ обвиняли организаторов в несоблюдении прав человека. На стадионах запретили пить пиво, а футболистам — носить повязки в поддержку ЛГБТ. Турнир стартовал 20 ноября, он продлится до 18 декабря.

*«Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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