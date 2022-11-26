The Telegraph: талибы помогали строить стадионы для чемпионата мира в Катаре

«Талибы вложили значительные средства в строительство, и турнир стал для них „золотой уткой“. Им заплатили миллионы. У некоторых членов Талибана было от шести до десяти единиц тяжелой техники в Дохе, и они зарабатывали до 10 тыс. фунтов стерлингов за машину в месяц», — утверждает источник из «Талибана», который в течение 10 лет жил в Дохе.