Более 200 испанских самолетов заправят биотопливом с использованием косточек оливок

Биотопливом будут заправлять все самолеты авиакомпаний Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Ryanair, Vueling и Wizz Air, вылетающие из аэропорта Севильи. В баках этих лайнеров будет 4,5% SAF, что превышает целевой показатель в 2%, установленный Евросоюзом на 2025 год.