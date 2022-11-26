Более 200 испанских самолетов заправят биотопливом с использованием косточек оливок

На следующей неделе из испанской Севильи вылетят 220 рейсов с использованием биотоплива SAF (sustainable aviation fuel), сделанного из косточек и других отходов оливкового производства. Об этом говорится на сайте нефтегазовой корпорации CEPSA, которое произвела экологичное топливо.
Биотопливом будут заправлять все самолеты авиакомпаний Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Ryanair, Vueling и Wizz Air, вылетающие из аэропорта Севильи. В баках этих лайнеров будет 4,5% SAF, что превышает целевой показатель в 2%, установленный Евросоюзом на 2025 год.
Использование топлива на оливковых косточках позволит преодолеть 400 тыс. километров, что эквивалентно 400-500 часам летного времени или 10 полетам вокруг света. Инициатива предотвратит выброс в атмосферу более 200 тонн углекислого газа, что равносильно посадке 2,5 тыс. деревьев, отмечают в CEPSA.