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Более 200 испанских самолетов заправят биотопливом с использованием косточек оливок
Семён Гудошников
Сегодня в 13:50

На следующей неделе из испанской Севильи вылетят 220 рейсов с использованием биотоплива SAF (sustainable aviation fuel), сделанного из косточек и других отходов оливкового производства. Об этом говорится на сайте нефтегазовой корпорации CEPSA, которое произвела экологичное топливо.

Биотопливом будут заправлять все самолеты авиакомпаний Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Ryanair, Vueling и Wizz Air, вылетающие из аэропорта Севильи. В баках этих лайнеров будет 4,5% SAF, что превышает целевой показатель в 2%, установленный Евросоюзом на 2025 год.

Использование топлива на оливковых косточках позволит преодолеть 400 тыс. километров, что эквивалентно 400-500 часам летного времени или 10 полетам вокруг света. Инициатива предотвратит выброс в атмосферу более 200 тонн углекислого газа, что равносильно посадке 2,5 тыс. деревьев, отмечают в CEPSA.

Сейчас лишь около 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полета на SAF, а общий процент использования биотоплива составляет 0,03%. В конце прошлого года первой российской авиакомпанией, выполнившей полет на SAF, стала S7.

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ЕСАК S7
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