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«АвтоВАЗ» начал испытания электрокара Lada Largus
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:44

«АвтоВАЗ» начинал первый цикл испытаний электромобиля Lada Largus в Ижевске. Об этом сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте».

«На автополигон возле села Сосновка привезли первый прототип электрического автомобиля Largus собранного в Центре Инжиниринга. Для проведения цикла различных тестов. Начало положено», — сказано в сообщении.

Производство электроавтомобиля было анонсировано 4 августа. E-Largus будет собираться на площадке «Lada Ижевск», где с 2015 года выпускались автомобили Vesta. Выпуск Vesta перенесется на главный завод «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Тогда в профсоюзе Ижевского автозавода раскритиковали решение компании производить e-Largus вместо Vesta. По словам рабочих, на сегодняшний день в стране нет инфраструктуры для электроавтомобилей.

«Согласно статистике, в 2021 году в нашей стране купили чуть более 2 тыс. электрокаров. Самые популярные марки: Tesla, Porsche и Audi. Это премиальные марки, а Largus — семейный автомобиль бюджетного уровня, его покупают в регионах, где практически нет зарядок для электрических автомобилей», — заметили в профсоюзе.

В сентябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что E-Largus будет стоить на 20-30% дороже, чем версия с ДВС. По данным «Газеты.ру», стоимость электрокара может составить от 1 691 170 рублей до 1 913 470.

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