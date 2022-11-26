«АвтоВАЗ» начал испытания электрокара Lada Largus

«На автополигон возле села Сосновка привезли первый прототип электрического автомобиля Largus собранного в Центре Инжиниринга. Для проведения цикла различных тестов. Начало положено», — сказано в сообщении.
Производство электроавтомобиля было анонсировано 4 августа. E-Largus будет собираться на площадке «Lada Ижевск», где с 2015 года выпускались автомобили Vesta. Выпуск Vesta перенесется на главный завод «АвтоВАЗа» в Тольятти.
Тогда в профсоюзе Ижевского автозавода раскритиковали решение компании производить e-Largus вместо Vesta. По словам рабочих, на сегодняшний день в стране нет инфраструктуры для электроавтомобилей.
«Согласно статистике, в 2021 году в нашей стране купили чуть более 2 тыс. электрокаров. Самые популярные марки: Tesla, Porsche и Audi. Это премиальные марки, а Largus — семейный автомобиль бюджетного уровня, его покупают в регионах, где практически нет зарядок для электрических автомобилей», — заметили в профсоюзе.
В сентябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что E-Largus будет стоить на 20-30% дороже, чем версия с ДВС. По данным «Газеты.ру», стоимость электрокара может составить от 1 691 170 рублей до 1 913 470.