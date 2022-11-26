«АвтоВАЗ» начал испытания электрокара Lada Largus

«Согласно статистике, в 2021 году в нашей стране купили чуть более 2 тыс. электрокаров. Самые популярные марки: Tesla, Porsche и Audi. Это премиальные марки, а Largus — семейный автомобиль бюджетного уровня, его покупают в регионах, где практически нет зарядок для электрических автомобилей», — заметили в профсоюзе.