Вышел трейлер официальной настолки по видеоигре Elden Ring

Издатели Bandai Namco и Steamforged Games показали первый трейлер настольный игры по Elden Ring.
В ролике продемонстрировали фигурки персонажей, которые ходят по мини-карте в виде мира Междуземья.
В описании настолки подчеркивается, что игрокам придется создать собственную карту мира, исследуя ресурсы и встречаясь с неигровыми персонажами. Героям также придется сражаться с врагами, а для этого необходимо будет освоить навык карточного боя без кубика. В бою можно получить помощь от товарищей.
В настольном формате будут представлены уже известные персонажи из Elden Ring. Главным боссом станет Маргит Ужасное Знамение.
О работе над настольной игрой стало известно еще в сентябре 2022 года. «Фанаты должны ожидать мрачный, богато реализованный настольный мир тайн и опасностей, с приятными боями и полезным исследованием. Приготовьтесь провести за этой игрой несколько часов и получить от этого удовольствие», — говорилось в заявлении Steamforged Games.
Elden Ring — это совместный проект разработчика Dark Souls Хидэтаки Миядзаки и автора «Игры престолов» Джорджа Р.Р.Мартина. Релиз игры состоялся 25 февраля.