Вышел трейлер официальной настолки по видеоигре Elden Ring

В описании настолки подчеркивается, что игрокам придется создать собственную карту мира, исследуя ресурсы и встречаясь с неигровыми персонажами. Героям также придется сражаться с врагами, а для этого необходимо будет освоить навык карточного боя без кубика. В бою можно получить помощь от товарищей.