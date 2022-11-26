Макаревича* объявили иноагентом за интервью Гордону*

Лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* внесли в список иноагентов из‑за высказываний в иностранных СМИ, в том числе в интервью журналисту Дмитрию Гордону*. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Передрука.
25 ноября Замоскворецкий суд отклонил иск музыканта, оспаривающий его иноагентство. Защита собирается обжаловать решение суда.
«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали „иностранным влиянием“ — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — сказал адвокат.
Передрук подчеркнул, что интервью Гордона с Макаревичем появилось до того, как первого внести в реестр. Украинского журналиста признали иноагентом в сентябре, а ролик вышел в начале марта.
Правозащитник Павел Чиков обратил внимание, что Макаревич стал первым, кого включили в список иностранных агентов не за финансирование, а из‑за «иностранного влияния».
*Признаны иноагентами.