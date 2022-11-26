Макаревича* объявили иноагентом за интервью Гордону*

«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали „иностранным влиянием“ — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — сказал адвокат.