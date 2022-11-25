Умерла искусствовед Лиана Рогинская, вдова художника Михаила Рогинского

«После смерти Рогинского <…> устройство выставок осложнялось нерешенным вопросом с его наследием. Он не оставил завещания, и первая семья художника — жена и сын — претендовала на его часть. По этой причине была со скандалом отменена планировавшаяся выставка в ГМИИ. Лиана Рогинская готова была фанатично отстаивать свои права в судах», — пишет The Art Newspaper.