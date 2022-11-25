Умерла искусствовед Лиана Рогинская, вдова художника Михаила Рогинского

Ей был 71 год, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. Рогинская умерла во Франции, куда в 1978-м эмигрировала из СССР вместе с мужем художником Михаилом Рогинским. Он скончался в 2004 году.
Лиана Рогинская занималась сохранением памяти о супруге. В 2009 году в издательстве НЛО вышел сборник воспоминаний «О Михаиле Рогинском. Дураки едят пироги» (последняя фраза — надпись на одном из его полотен и часть названия картины). В 2014-м в Венеции прошла ретроспектива «Михаил Рогинский. По ту сторону красной двери». «Красная дверь» — одна из самых знаменитых работ художника.
Также Лиана Рогинская стала соучредителем Фонда Рогинского вместе с меценатом Инной Баженовой при поддержке фонда In artibus и в сотрудничестве с Центром изучения культуры России при Университете Ка-Фоскари в Венеции.
«После смерти Рогинского <…> устройство выставок осложнялось нерешенным вопросом с его наследием. Он не оставил завещания, и первая семья художника — жена и сын — претендовала на его часть. По этой причине была со скандалом отменена планировавшаяся выставка в ГМИИ. Лиана Рогинская готова была фанатично отстаивать свои права в судах», — пишет The Art Newspaper.
Рогинского характеризуют как нонконформиста, за повседневность образов называют «представителем русского поп-арта» (так, например, делал советский писатель и поэт Генрих Сапгир). Сам же художник мечтал писать картины как соцреалисты, но о другом — «о пьяницах, например, в очереди».