Арнольд Шварценеггер и Милла Йовович снялись в праздничной рекламе World of Tanks

Голливудские актеры Арнольд Шварценеггер и Милла Йовович снялись в рождественской рекламе онлайн-игры World of Tanks. Ролик появился на официальном ютьюб-канале проекта.
В нем звезды «Терминатора» и «Обители зла» сыграли, по сути, самих себя — актеров экшен-боевиков. По сюжету они участвуют в съемках фильма, в котором злобные снежные чудовища задумали украсть дух Рождества.
После завершения съемок актеры и члены съемочной группы готовятся отправиться домой. Но одному из работников площадки не до отдыха: ему предстоит продолжить работу, убрать осветительные приборы и разобрать декорации.
Из‑за этого мужчине приходится огорчить своего сына и перенести поездку на праздничном экспрессе на следующий год. Персонажи Шварценеггера и Йовович замечают расстроенного мальчика в закулисье и решают его подбодрить.
Они решают построить декорацию поезда прямо на съемочной площадке. С помощью шумовых эффектов, искусственного снега, дымовой установки и другой киноаппаратуры коллеги осуществляют мечту мальчика о путешествии в сказку.
«Это лучший праздник на свете», — резюмирует маленький герой в конце видео, обнимая любимого отца. Актеры же приглашают зрителей погрузиться в новогоднюю атмосферу в игре.