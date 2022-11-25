Минюст признал иноагентом «Город без преград»

Министерство юстиции России признало иностранным агентом ООО «Город без преград»* — организацию, занимающуюся созданием доступной среды в Казани. Об этом сообщил «Коммерсант».
«Город без преград» создал социолог и колумнист «Idel.Реалий»* Искэндэр Ясавеев*. В Минюсте отметили, что организацию внесли в реестр иноагентов для «добросовестного выполнения указанным физическим лицом требований закона».
«Согласно требованиям законодательства юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке», — пояснили в ведомстве.
Ясавеева включили в реестр СМИ-иноагентов 7 октября. Он сотрудничал с радио «Свобода»*, проводил пацифистские акции после начала спецоперации на территории Украины, подозревался в призывах к осуществлению террористической деятельности.
После внесения в перечень иноагентов Ясавеева уволили из Центра молодежных исследований ВШЭ в Петербурге, там он работал старшим научным сотрудником. Социолог подал иск к вузу, потребовав восстановить его в должности.
*«Idel.Реалии», «Радио Свобода», Искэндэр Ясавеев и «Город без преград» внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.