В 2017 году в Швеции приняли закон о климате, которые предусматривает сокращение выбросов в атмосферу и достижение углеродной нейтральности к 2045 году. Однако реализация планов оказалась затруднена, в том числе вследствие специальной военной операции России на территории Украины.