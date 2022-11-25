Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала в суд иск против своей страны. Она вместе с более чем 600 единомышленниками обвинила государство в бездействии перед лицом климатического кризиса, сообщил Bloomberg.
Девушка и ее сторонники считают, что власти Швеции «не выполняют конституционное требование по содействию устойчивому развитию, ведущее к созданию хорошей окружающей среды для нынешнего и будущих поколений».
По мнению активистов, политика страны противоречит также Европейской конвенции о правах человека. Свою инициативу защитники экологии поддержали протестной акцией: Тунберг опубликовала в своих соцсетях фотографии с нее.
По словам девушки, молодые люди Швеции выступают против недостаточных мер в борьбе с климатической катастрофой уже 223 недели подряд. Они призывают ужесточить законы, направленные на защиту окружающей среды.
«Шведское государство никогда не воспринимало всерьез климатический кризис, и новое правительство ясно дало понять, что тоже не будет этого делать», — заявил активист Антон Фоли после того, как избранные депутаты Швеции решили упразднить Министерство окружающей среды.
В 2017 году в Швеции приняли закон о климате, которые предусматривает сокращение выбросов в атмосферу и достижение углеродной нейтральности к 2045 году. Однако реализация планов оказалась затруднена, в том числе вследствие специальной военной операции России на территории Украины.