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Экоактивистка Грета Тунберг подала в суд иск против своей страны — Швеции
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:12

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала в суд иск против своей страны. Она вместе с более чем 600 единомышленниками обвинила государство в бездействии перед лицом климатического кризиса, сообщил Bloomberg.

Девушка и ее сторонники считают, что власти Швеции «не выполняют конституционное требование по содействию устойчивому развитию, ведущее к созданию хорошей окружающей среды для нынешнего и будущих поколений».

По мнению активистов, политика страны противоречит также Европейской конвенции о правах человека. Свою инициативу защитники экологии поддержали протестной акцией: Тунберг опубликовала в своих соцсетях фотографии с нее.

По словам девушки, молодые люди Швеции выступают против недостаточных мер в борьбе с климатической катастрофой уже 223 недели подряд. Они призывают ужесточить законы, направленные на защиту окружающей среды.

«Шведское государство никогда не воспринимало всерьез климатический кризис, и новое правительство ясно дало понять, что тоже не будет этого делать», — заявил активист Антон Фоли после того, как избранные депутаты Швеции решили упразднить Министерство окружающей среды.

В 2017 году в Швеции приняли закон о климате, которые предусматривает сокращение выбросов в атмосферу и достижение углеродной нейтральности к 2045 году. Однако реализация планов оказалась затруднена, в том числе вследствие специальной военной операции России на территории Украины.

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