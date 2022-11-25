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Умер поэт, писатель и философ, автор «Индустрии сознания» Ханс Магнус Энценсбергер
Денис Ламехов
Сегодня в 18:00

Умер немецкий поэт, писатель и философ Ханс Магнус Энценсбергер. Об этом сообщает ТАСС.

Энценсбергеру было 93 года, он скончался в Мюнхене 24 ноября. Причины смерти не раскрываются.

Он родился 11 ноября 1929 года в баварском городе Кауфбойрен. В университетах Гамбурга, Фрайбурга и Парижа изучал литературу, языки и философию. Имел докторскую степень.

Как поэт заявлял, что обращается к тем, кто «стихи не читает». Как философ осмыслял взаимосвязь культуры, политики и общества при помощи медиа, в том числе электронных. Издавался в СССР с 1960-х, несколько раз посещал Советский Союз, проходя по классу «прогрессивных писателей».

Вывел шуточную «Константу Энценсбергера» — это среднестатистическое число потенциальных читателей отдельной новой поэтической книги, равное 1354.

В 2010-х его работа «Индустрия сознания» вышла в совместной программе издательства Ad Marginem и музея «Гараж». В ней он противопоставил теорию об «индустрии культуры» Теодора Адорно своей разработке, которая и вынесена в заглавие книги.

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Теодор Адорно
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