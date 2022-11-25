Умер поэт, писатель и философ, автор «Индустрии сознания» Ханс Магнус Энценсбергер

Как поэт заявлял, что обращается к тем, кто «стихи не читает». Как философ осмыслял взаимосвязь культуры, политики и общества при помощи медиа, в том числе электронных. Издавался в СССР с 1960-х, несколько раз посещал Советский Союз, проходя по классу «прогрессивных писателей».