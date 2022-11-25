В питерском клубе «Космонавт» весь декабрь будут играть концерты. Посмотрите, кого можно послушать

Весь декабрь в петербургский клуб «Космонавт» будут захаживать рокеры и давать концерты. «Афиша Daily» рассказывает, кого можно будет послушать в следующем месяце, и дает скидки на билеты («черная пятница»!).
1 декабря в «Космонавте» шумно отметит свое 24-летие группа «Торба-на-Круче». Первый концерт много лет назад музыканты сыграли в культовом клубе «Молоко» в Петербурге и навсегда запомнились своими лайвами. Билеты — тут.
Сразу после «Торбы», 2 декабря, в клуб зайдет группа «Ундервуд» с десятым юбилейным альбомом «За горизонтом», релиз которого состоялся 11 ноября. Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко сыграют треки из последней пластинки и хиты из прошлых альбомов. Билеты — здесь.
3 декабря на сцене клуба появятся Охотник, Судья, Клоун, Аллен Вуди, Безобразная Эльза, Таня, Маша, Хабибулин, Зомби и другие персонажи из вселенной группы «Крематорий». Музыканты обещают зрителям сюрпризы и звездных гостей. Билеты — по ссылке.
9 декабря пройдет традиционный зимний концерт проекта «Горшенев». Алексей Горшенев, знаковый композитор и вокалист в российской рок-музыке, и его команда сыграют свои самые лучшие, мрачные и мистические треки. Билеты — здесь.
18 декабря музыканты из группы «Наив» будут шумно и весело отмечать 34-летие коллектива. Александр Чача Иванов, Дмитрий Снейк Хакимов и Николай Богданов сыграют лучшие песни группы, в том числе «Васю» и «20 лет одиночества». Билеты — тут.
22 декабря группа «Инкогнито», основанная в 2014 году Станиславом Шклярским, сыграет в «Космонавте» новый альбом, но не обойдется без хитов «Бесконечность», «Ртуть», «Воздух» и «Инкогнито». Билеты — по ссылке.