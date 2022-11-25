Запрет радужных одежды и флагов на матчах чемпионата мира по футболу в Катаре отменили

Ранее сотрудники правопорядка останавливали болельщиков в радужной одежде (например, в шляпах) и просили убрать их. 21 ноября такое случилось перед входом на стадион с фанатами из Уэльса, когда они пришли на матч своей сборной в группе В против команды США. Тогда Футбольная федерация Уэльса начала срочные переговоры с организаторами турнира.