Запрет радужных одежды и флагов на матчах чемпионата мира по футболу в Катаре отменили

Болельщиков в радужной одежде и с радужными флагами пустят на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. ФИФА договорилась с властями страны об отмене запрета после нескольких инцидентов, передает The Independent.
Власти Катара пообещали не запрещать радужную символику со следующего раунда игр группового этапа. Об этом ФИФА сообщила футбольным федерациям стран-участниц.
Ранее сотрудники правопорядка останавливали болельщиков в радужной одежде (например, в шляпах) и просили убрать их. 21 ноября такое случилось перед входом на стадион с фанатами из Уэльса, когда они пришли на матч своей сборной в группе В против команды США. Тогда Футбольная федерация Уэльса начала срочные переговоры с организаторами турнира.
22 ноября ФИФА не одобрила выездную форму сборной Бельгии по футболу из‑за радужного дизайна футболок и слова «Любовь» на воротнике, указав в качестве причины не самую очевидную. На следующий день Датский футбольный союз пригрозил выйти из ФИФА из‑за запрета ЛГБТ-символики на чемпионате мира в Катаре.