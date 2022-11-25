78-летнего актера О Ен Су из «Игры в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах

Прокуратура в Южной Корее предъявила обвинения в сексуальных домогательствах 78-летнему актеру О Ен Су, сыгравшему О Иль Нама (игрока 001) в сериале «Игра в кальмара». Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.
По версии прокуратуры, в 2017 году О Ен Су непозволительным образом касался тела женщины, имя которой не раскрывается. Первое заявление она подала в декабре 2021-го, но уже в апреле полиция закрыла дело. Обвинения О Ен Су предъявлены не были.
Производство возобновили после требований потерпевшей. Сам киноактер вину отрицает. Других подробностей о разбирательстве пока нет.
Помимо «Игры в кальмара» (за нее в 2022-м О Ен Су получил «Золотой глобус» как лучший актер второго плана), он известен в качестве исполнителя роли монаха, наставляющего маленького мальчика, а затем — юношу в ленте Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Она увидела свет в 2003 году.