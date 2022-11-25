Госдуме предложили обязать стерилизовать и чипировать питомцев и разрешить отстрел бродячих собак

Отстрел собак законотворцы предложили осуществлять только по отношению к стаям вне населенных пунктов. Они пояснили, что бродяжки «приносят значительный вред, уничтожая кладки и птенцов птиц, диких животных», нападают на домашнюю птицу, мелкий рогатый скот и людей. Сейчас же бездомных собак по закону можно отлавливать, стерилизовать и обратно выпускать — на это тратятся муниципальные деньги, которых и так не хватает, объяснили авторы поправок.