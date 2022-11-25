Госдуме предложили обязать стерилизовать и чипировать питомцев и разрешить отстрел бродячих собак

В Госдуму внесли три поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», сообщает «Коммерсант». Депутаты Курултая Башкортостана предложили обязательные стерилизацию и чипирование питомцев, а также разрешение на отстрел бродячих животных.
Авторы поправок называют «бесконтрольное размножение» домашних животных причиной проблемы бездомных, которые «размножаются и сбиваются в стаи, пугая и вызывая недовольство людей». «Стерилизация обойдется намного дешевле, чем лечение болезней, а также уход и содержание беременного животного и потомства», — отмечают они.
Ветеринарный врач-терапевт и эндокринолог Ольга Смирнова не понимает, как регулировать стерилизацию домашних животных, которые и не должны размножаться.
Чипирование домашних животных, по мнению башкирских депутатов, нужно для «мониторинга состояния популяции указанных животных и формирования культуры ответственного обращения с ними», также оно «позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами». Ветеринары поддержали эту инициативу, но выразили сомнение насчет регулирования.
Отстрел собак законотворцы предложили осуществлять только по отношению к стаям вне населенных пунктов. Они пояснили, что бродяжки «приносят значительный вред, уничтожая кладки и птенцов птиц, диких животных», нападают на домашнюю птицу, мелкий рогатый скот и людей. Сейчас же бездомных собак по закону можно отлавливать, стерилизовать и обратно выпускать — на это тратятся муниципальные деньги, которых и так не хватает, объяснили авторы поправок.
Против отстрела высказались зоозащитники. «По федеральному закону животные должны быть под защитой, а они призывают отстреливать их. Чтобы решить проблему, нужно просто следовать закону. Прежде всего массовая стерилизация животных. Зоологами доказано, что такие особи не сбиваются в стаи. Также нужно обязать хозяев брать ответственность за питомцев, не выбрасывать на улицу», — поделилась мнением директор башкирского отделения межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» Гюльназ Рахматуллина.
Ранее группа депутатов ЛДПР подготовила законопроект о новых наказаниях за выгул собак опасных пород без намордника и поводка. Хозяев предложили штрафовать на сумму от 1000 до 3000 рублей.