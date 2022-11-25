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Организаторы Bubble comics con объявили дату фестиваля
Семён Гудошников
Сегодня в 11:27

Фестиваль комиксов, кино и игр Bubble comics con пройдет 28 января 2023 года на площадке Music media dome в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.

В программе — встречи с актерами кино, авторами и художниками комиксов, которые пройдут на Аллее авторов. Издательства представят на фесте стенды со своими новинками, а Bubble Studios и другие участники анонсируют новые проекты.

Bubble Comics Con посвящен поп-культуре, комиксам, кино, играм и косплею. Его ежегодно проводит крупнейшее российское комикс-издательство Bubble, выпустившее «Майора Грома», «Инока», «Красную Фурию».

В прошлом году фестиваль состоялся в декабре. Специальным гостем стал актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах о «Гарри Поттере».

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