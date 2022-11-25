Талибы вернули в Афганистане практику публичных порок

Двенадцать человек, из которых три женщины, были избиты на глазах у тысяч зрителей на футбольном стадионе в регионе Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя движения «Талибан»*.
Мужчины и женщины получили от 21 до 39 ударов плетью каждый (по законам талибов, максимальное число, которое может быть назначено, — 39). Такое наказание люди понесли за «преступления против нравственности», включая прелюбодеяние, грабеж и гомосексуальные связи.
По словам представителя талибов, три женщины были освобождены после избиения, несколько мужчин попали в тюрьму (сколько именно, неясно).
По информации Би-би-си, это второй раз за месяц, когда исламистская группировка проводит публичные порки. На прошлой неделе подобным образом были избиты 19 человек в провинции Тахар на севере страны. Ранее такую практику талибы применяли при своем прошлом правлении, в 1990-х годах.
Практика публичных порок вернулась в Афганистане после того, как Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада призвал судей расследовать дела согласно законам шариата. По ним за «мятеж» (фактически за любое политическое сопротивление режиму) может грозить публичная порка, а за преступления против конкретных людей — симметричное «возмездие», вплоть до смертной казни.
*«Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.