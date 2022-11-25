Зеленский не против возвращения Крыма Украине невоенным путем

Зеленский подчеркнул, что на предложения, в которых полуостров останется в составе России, «не стоит тратить время». Военный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет себе утраченные территории, иначе боевые действия рано или поздно возобновятся.