Президент Украины Владимир Зеленский «будет только за», если кто‑то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем. Об этом глава республики заявил в интервью Financial Times.
Зеленский подчеркнул, что на предложения, в которых полуостров останется в составе России, «не стоит тратить время». Военный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет себе утраченные территории, иначе боевые действия рано или поздно возобновятся.
В августе Зеленский говорил, что возвращать Крым Украина будет «любыми средствами, которые сочтет правильными». 17 июня постпред украинского президента по Крыму Тамила Ташева заявила, что «мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы». Российский глава Крыма Сергей Аксенов тогда ответил, что полуостров навсегда останется в составе РФ.
Президент России исключает обсуждение статусов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, потому что жители этих регионов «сделали свой однозначный выбор» на референдумах. Итоги голосования не признало большинство государств.