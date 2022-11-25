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Зеленский не против возвращения Крыма Украине невоенным путем
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:56

Президент Украины Владимир Зеленский «будет только за», если кто‑то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем. Об этом глава республики заявил в интервью Financial Times.

Зеленский подчеркнул, что на предложения, в которых полуостров останется в составе России, «не стоит тратить время». Военный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет себе утраченные территории, иначе боевые действия рано или поздно возобновятся.

В августе Зеленский говорил, что возвращать Крым Украина будет «любыми средствами, которые сочтет правильными». 17 июня постпред украинского президента по Крыму Тамила Ташева заявила, что «мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы». Российский глава Крыма Сергей Аксенов тогда ответил, что полуостров навсегда останется в составе РФ.

Президент России исключает обсуждение статусов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, потому что жители этих регионов «сделали свой однозначный выбор» на референдумах. Итоги голосования не признало большинство государств.

В конце сентября Путин публично призвал Киев к переговорам. Зеленский ответил, что Украина не будет проводить переговоры с Россией, пока президентом остается Путин. 8 ноября Зеленский обозначил условия, при которых Украина готова к мирным переговорам с Россией.

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