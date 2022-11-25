Мэр Киева попросил жителей города переехать в частные дома, «где есть печь, тепло»

Киевлянам, у которых есть возможность переехать в частные дома с печным отоплением, скважинами или колодцами, лучше это сделать, заявил мэр города Виталий Кличко.
«Если у кого‑то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть», — цитирует его слова РБК.
Кличко выступил против полной эвакуации жителей украинской столицы, но не исключил «временного переселения определенных категорий людей». Их могут разместить в пригородах Киева — детских домах и домах престарелых.
23 ноября, после очередного массированного ракетного удара России, Минэнерго Украины сообщило об отключении электричества у большинства жителей страны. На следующее утро мэр Киева сказал, что больше двух третей города остается без света.
Россия начала обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и пообещал жесткий ответ.