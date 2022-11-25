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Заблокированные профили твиттера разбанят на этой неделе
Семён Гудошников
Сегодня в 08:53

Илон Маск «амнистирует» на этой неделе заблокированные ранее профили твиттера. Об этом на своей странице в соцсети сообщил ее новый владелец Илон Маск.

Он сделал это заявление после голосования, проведенного им. На вопрос, стоит ли разблокировать попавшие в бан аккаунты, 72,4% ответили положительно, 27,6% выступили против. «Vox Populi, Vox Dei („Голос народа — голос Бога“. — Прим. ред.)», — отреагировал Маск.

Предприниматель уже использовал эту латинскую поговорку — после голосования о судьбе аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Тогда за разблокировку профиля политика проголосовали 55% опрошенных. Однако сам Трамп сказал, что в твиттер возвращаться не намерен.

Маск называл бан бывшего президента ошибкой и заявлял, что снял бы блокировку, если бы соцсеть принадлежала ему. В октябре он выкупил Twitter за 44 млрд долларов, распустил совет директоров и лично возглавил компанию.

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Илон МаскДональд Трамп
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