Заблокированные профили твиттера разбанят на этой неделе

Он сделал это заявление после голосования, проведенного им. На вопрос, стоит ли разблокировать попавшие в бан аккаунты, 72,4% ответили положительно, 27,6% выступили против. «Vox Populi, Vox Dei („Голос народа — голос Бога“. — Прим. ред.)», — отреагировал Маск.
Предприниматель уже использовал эту латинскую поговорку — после голосования о судьбе аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Тогда за разблокировку профиля политика проголосовали 55% опрошенных. Однако сам Трамп сказал, что в твиттер возвращаться не намерен.
Маск называл бан бывшего президента ошибкой и заявлял, что снял бы блокировку, если бы соцсеть принадлежала ему. В октябре он выкупил Twitter за 44 млрд долларов, распустил совет директоров и лично возглавил компанию.