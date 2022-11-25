Заблокированные профили твиттера разбанят на этой неделе

Предприниматель уже использовал эту латинскую поговорку — после голосования о судьбе аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Тогда за разблокировку профиля политика проголосовали 55% опрошенных. Однако сам Трамп сказал, что в твиттер возвращаться не намерен.