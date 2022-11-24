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В Бразилии начали изымать iPhone из магазинов из‑за отсутствия в комплекте с устройствами зарядки
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:39

Власти Бразилии запустили акцию «Операция „Разрядка“». В ее рамках из ряда магазинов изымают iPhone, в комплекте с которыми отсутствуют зарядные устройства, сообщило издание Tecnoblog.

Минюст страны решил, что таким образом будет бороться с действиями компании Apple, которая игнорирует требования властей. Ранее в Бразилии ввели требование продавать смартфоны только вместе с зарядками.

В торговых точках страны уже конфисковали «сотни iPhone», отметило СМИ. Пока конфискация происходила только в розничных магазинах, расположенных в столице Бразилии — городе Бразилиа.

Apple в свою очередь попросила бразильские власти временно позволить продавать устройства без зарядных адаптеров — по крайней мере, до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение о запрете.

Судья Диего Камара Алвес пошел навстречу производителю и разрешил продолжить реализацию продукции в стране. По его мнению, министерство юстиции «злоупотребляет своими полномочиями», изымая iPhone с прилавков.

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