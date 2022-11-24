Благотворительный фонд анонсировал онлайн-приложение для просмотра фильмов незрячими людьми

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» запустил приложение «Особый взгляд», которое позволяет незрячим людям смотреть кинофильмы. Об этом сообщил Rb.ru.
С помощью разработки слабовидящие и слепые люди могут получить доступ к тифлокомментариям — специальным аудиоверсиям визуального контента, в которых поясняется происходящее на экране.
Приложение устроено таким образом, что его можно использовать в кинозалах, а также при просмотре картин на стриминговых платформах и в онлайн-кинотеатрах. Оно синхронизирует тифлокомментарии с аудиодорожками фильмов.
Для комфортного просмотра пользователям потребуются только наушники. В данны момент «Основной взгляд» позволяет посмотреть более 150 лент, в их числе — новинки кинопроката.
«Эта технология — принципиально новое решение. Оно в будущем позволит практически полностью отказаться от конференц-систем, использующихся для тифлокомментирования», — заявил глава отдела разработки проекта Павел Обиух.
В будущем функционал приложения предполагается расширить. В нем могут появиться тифлокомментарии для театральных представлений, спортивных и иных мероприятий.