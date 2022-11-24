Во Вьетнаме задержали 65-летнюю Ву Хоанг Оань — одну из самых известных криминальных деятелей страны, получившую прозвище «королева наркотиков». Об этом сообщил Vice.
Женщину арестовали 23 ноября в ходе масштабной операции, которая была начата еще в сентябре. Вьетнамские правоохранители уже пытались добраться до Ву Хоань Оань в 2018 году, но тогда ей удалось сбежать в Камбоджу.
Покинув страну, Ву Хоань Оань не только не утратила влияния в наркоиндустрии, но и усилила свои позиции. Она завербовала новых дилеров и продолжила поставлять запрещенные вещества в разные точки Вьетнама и других стран.
Картель преступницы действовала в том числе в Таиланде, Лаосе и Мьянме. Она торговала героином, метамфетамином и экстази и зарабатывала миллионы долларов.
Осенью 2022 года правоохранительные органы Вьетнама совершили налет на хранилища картели. Они арестовали 29 человек и изъяли 131 кг наркотиков. В операции участвовали более 100 полицейских.
Ву Хоанг Оань происходит из криминальной семьи. Ее сестра Дунг Ха известна как глава мафии северного Вьетнама, она была убита одним боссом мафии юга Вьетнама — «крестным отцом Сайгона» Намом Камом. Нама Кама арестовали в начале «нулевых» и казнили 3 июня 2004 года.