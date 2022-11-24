Эдуард Артемьев планирует создать оперу по «Степному волку» Германа Гессе

Советский и российский композитор, один из пионеров отечественной электронной музыки Эдуард Артемьев заявил, что намерен создать оперу на основе романа немецкого писателя Германа Гессе «Степной волк».
Перед этим он планирует закончить концерт для скрипки и концерт для фортепиано — но подробностей пока не раскрывает. Книга Гессе же, по его мнению, идеально подходит для оперы. «Это как раз то, что я люблю, — смешение стилей», — заявил Артемьев, добавив, что создание музыки его «гипнотически увлекает».
«Когда я работаю, день сейчас или ночь, для меня это не важно. Мои домашние знают, что я падаю, потом опять начинаю. Я всегда увлекаюсь», — сообщил он.
«Степной волк» — одно из самых знаменитых произведений Гессе, так называемая «книга в книге». В тексте обнаруживается дополнительный нарратив — «Трактат о Степном волке». Он рассказывает о Гарри по прозвищу Степной волк, который так же как и герой романа (тоже по имени Гарри), делит свою личность на две части: высокоморального человека и животного — волка. Содержание книги часто трактуется в юнгианском психоаналитическом ключе.