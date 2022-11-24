Эдуард Артемьев планирует создать оперу по «Степному волку» Германа Гессе

«Степной волк» — одно из самых знаменитых произведений Гессе, так называемая «книга в книге». В тексте обнаруживается дополнительный нарратив — «Трактат о Степном волке». Он рассказывает о Гарри по прозвищу Степной волк, который так же как и герой романа (тоже по имени Гарри), делит свою личность на две части: высокоморального человека и животного — волка. Содержание книги часто трактуется в юнгианском психоаналитическом ключе.