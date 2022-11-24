В Москве вновь откроются кинотеатры «Факел», «Звезда» и «Юность»

В 2023 году столичные кинотеатры «Факел», «Звезда» и «Юность», входящие в сеть «Москино», вновь откроются для посетителей после ремонта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора киносети Наталью Мокрицкую.
Она добавила, что «Москино» (финансируется столичной мэрией) не так сильно пострадала от последствий ухода иностранных студий из России, как коммерческие кинотеатры. Конкретных данных Мокрицкая не привела.
Генеральный директор компании также заявила: «Москва нас поддерживает, и мы можем продолжать работать со сложным авторским кино, показывать фильмы для молодежи, работать с „Московским долголетием“».
Среди планов сети — показывать проекты, снятые совместно с «дружественными» странами. «Мы будем показывать наши ко-продукции, 1970-1980-х и начала 1990-х годов», — рассказала Наталья Мокрицкая.