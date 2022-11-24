В Москве вновь откроются кинотеатры «Факел», «Звезда» и «Юность»

В 2023 году столичные кинотеатры «Факел», «Звезда» и «Юность», входящие в сеть «Москино», вновь откроются для посетителей после ремонта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора киносети Наталью Мокрицкую.