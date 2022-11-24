Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подарил премьеру-министру Венгрии Виктору Орбану шарф со словацким гербом после скандала, в который последний попал на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил «Коммерсант».
Недавно Орбан появился на игре между сборными Венгрии и Греции в шарфе, на котором была изображена надпись «Великая Венгрия» и карта страны в границах 1920-х годов. В то время в состав Венгрии входили территории, сейчас принадлежащие Словакии, Хорватии, Румынии и Украине.
Действия Орбана вызвали возмущение и недоумение у дипломатов соседних с Венгрией стран. МИД Украины вызвал посла Венгрии на беседу, а МИД Румынии выразил неодобрение поступку Орбана.
Глава правительства Словакии же решил отреагировать на случившееся иначе. «Я заметил, что у Виктора Орбана старый шарф, поэтому сегодня подарил ему новый», — заявил Хегер.
Венгерский премьер отреагировал на ироничный подарок доброжелательно. Он опубликовал в соцсетях совместное фото с Хегером, подписав его: «Да здравствует венгерско-словацкая дружба!»