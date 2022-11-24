Недавно Орбан появился на игре между сборными Венгрии и Греции в шарфе, на котором была изображена надпись «Великая Венгрия» и карта страны в границах 1920-х годов. В то время в состав Венгрии входили территории, сейчас принадлежащие Словакии, Хорватии, Румынии и Украине.