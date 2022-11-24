В ЦСИ «Винзавод» представят независимые кураторские проекты, отобранные в ходе опен-кола

В Центре современного искусства «Винзавод» 25 ноября откроются три новые выставки: сайт-специфик-инсталляция «Не держи меня», посвященная дальневосточному селу экспозиция «Свернутое измерение» и проект арт-группировки ПНИ «Координаты». Об этом «Афише Daily» рассказали представители ЦСИ.
Все эти экспозиции — независимые кураторские проекты, отобранные экспертной комиссией по результатам опен-кола. «Не держи меня» представят Кристина Пашкова и Костя Серп, работа будет посвящена идее фальшивых опор.
Авторами мультимедийной выставки «Свернутое измерение» выступят петербургский куратор Екатерина Седых и владивостокская художница Елена Никитина. Она отразит реалии и мироощущение жителей села Тигровой в Приморском крае.
Экспозиция будет составлена из фотографий домов и сельчан, окружающих их пейзажей и переписок в групповых чатах. Цель проекта, как отмечают создатели, — «сделать видимым маленькое, почти не поддающееся обнаружению „свернутое измерение“».
А «Координаты» станет «художественной интервенцией» ПНИ в пространство «Винзавода». Сайт-специфик-проект распространится на всю территорию ЦСИ и окажется попыткой переосмыслить навигацию зрителей по ней.
Кроме того, в ноябре на «Винзаводе» можно будет посетить встречу любителей печатной графики «Живой принтобмен» Валерия Бо и Марии Зайцевой и показ экспериментальных фильмов Дианы Галимзяновой «План 9 с „Алиэспресса“» и «Самая светлая тьма». Эти мероприятия состоятся 26 и 27 ноября соответственно, в 17.00.