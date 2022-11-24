В ЦСИ «Винзавод» представят независимые кураторские проекты, отобранные в ходе опен-кола

Кроме того, в ноябре на «Винзаводе» можно будет посетить встречу любителей печатной графики «Живой принтобмен» Валерия Бо и Марии Зайцевой и показ экспериментальных фильмов Дианы Галимзяновой «План 9 с „Алиэспресса“» и «Самая светлая тьма». Эти мероприятия состоятся 26 и 27 ноября соответственно, в 17.00.