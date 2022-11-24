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В городе Крымске мужчина открыл стрельбу на улице. Погибли четыре человека
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:14

В городе Крымске на Кубани мужчина открыл стрельбу на улице. В результате нее погибли, по предварительным данным, четыре человека, включая самого стрелка. Об этом сообщил ТАСС.

Инцидент произошел возле торгового центра «Славянский» на улице Синева. Мотивы стрелка пока неизвестны. После того как он убил троих человек, мужчина застрелился.

Правоохранительные органы в данный момент выясняют обстоятельства случившегося. На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор.

По информации телеграм-канала «112», стрелявший недавно проиграл суд бывшей супруге. После этого он начал преследовать женщину и угрожать ей. Экс-жене стрелка удалось спастись: она скрылась от него в ТЦ.

Новость дополняется.

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