«Невольницы», «Этот ребенок» и другие: шесть недавних премьер Театра сатиры

В 2022 году Московский академический театр сатиры представил несколько премьерных постановок. Рассказываем о шести спектаклях, на которые стоит обратить внимание.
«Невольницы»
Одно из последних — и не входящих в круг хрестоматийных — произведений Александра Островского в переложении Михаила Мокеева. В спектакле сплелись все классические для драматурга бытовые и общественные темы: борьба поколений и неравный брак, проблема нравственности и чинопочитания, власть денег и ее трагические последствия.
Худрук театра Сергей Газаров так отозвался о постановке: «Вся пьеса построена на противостоянии мужского и женского. В процессе работы открывается много неожиданного: любовь и благосклонность оказываются капризами и желанием обладать, преданность превращается в спекуляцию и выдается за служение во благо. И с каждой минутой все это становится все более абсурдным, все более фарсовым». Билеты — здесь.
«Этот ребенок»
Постановка Никиты Кобелева по пьесе современного французского драматурга Жоэля Помра. В ее основе — техника вербатим, диалоги обыкновенных людей. Тема — глухота отцов и детей (и шире — людей вообще) по отношению друг к другу.
«Это пьеса о дискоммуникации. Но, несмотря на то что все истории у Помра суперреалистичны и узнаваемы, мне важны были в этом материале театральность и гротеск. Потому что за любым бытовым общением всегда стоит что‑то глобальное — то, что так часто сложно проговорить, чтобы быть услышанным», — рассказал Кобелев. Билеты — здесь.
«Дядя Жорж»
Результат работы Сергея Газарова над двумя пьесами Антона Чехова — «Леший» и «Дядя Ваня». В первой герой по фамилии Войницкий носит имя Егор (уменьшительно — Жорж), во второй — Иван. В основе сценической версии исключительно чеховский текст.
Газаров характеризует постановку как комедию, но это скорее «драмеди по-чеховски». «Главный герой <…> оказывается „лишним“ в собственной семье. Человек не своего времени, белая ворона, он сталкивается с глобальными различиями между собственным и „общепринятым“ мировоззрением, оказываясь непонятым даже собственной семьей. Вспыхнувшая искра недопонимания словно по цепочке распаляет разногласия остальных героев, подводя их к опасной черте», — сообщили в театре. Билеты — здесь.
«Арбенин. Маскарад без слов»
Как и в предыдущем случае, этот спектакль — итог синтеза двух произведений. Это пьеса Михаила Лермонтова «Маскарад» и ее третья редакция, появившаяся в результате государственной цензуры по причине «слишком резких страстей», приросшая четвертым актом и ставшая отдельной работой, — «Арбенин». Переработал их Сергей Землянский, мастер пластического спектакля, «драмы без слов».
В театре заявили: «Тело никогда не врет, в отличие от слов, которые часто маскируют ложь. Главный вопрос, который задает режиссер: „Где мы настоящие сегодня?“ <…> Здесь те, кто мнит себя кукловодами, становятся марионетками, и наоборот: бал правят ничтожные пешки. В этом королевстве кривых зеркал, в ловушке собственных заблуждений и противоречий оказывается и главный герой». Билеты — здесь.
«Балалайкин и Ко»
Балалайкин — адвокат-лжец из очерков Михаила Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности» и «Современной идиллии». В основу спектакля легла инсценировка последнего Сергеем Михалковым. Режиссер — Сергей Газаров.
«Он [Балалайкин] готов на все ради собственной выгоды, даже если забыть о морали и чувстве собственного достоинства. Вместе с Балалайкиным герои (друзья Глумов и Рассказчик. — Прим. ред.) и ввязываются в большую авантюру», — так описали завязку сюжета в Театре сатиры. Билеты — здесь.
«Василий Теркин»
Теркиных из поэмы Александра Твардовского здесь сразу пять — у режиссера Андрея Крупника это такой «коллективный Теркин». Сценография минималистична, но показывает и ужас войны, и помогающий хотя бы как‑то пережить его юмор. И обогащает главный мистический эпизод произведения — диалог со Смертью.
Я теперь твоя подруга,
Недалеко провожу,
Белой вьюгой, белой вьюгой,
Вьюгой след запорошу.