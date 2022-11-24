«Невольницы», «Этот ребенок» и другие: шесть недавних премьер Театра сатиры

«Это пьеса о дискоммуникации. Но, несмотря на то что все истории у Помра суперреалистичны и узнаваемы, мне важны были в этом материале театральность и гротеск. Потому что за любым бытовым общением всегда стоит что‑то глобальное — то, что так часто сложно проговорить, чтобы быть услышанным», — рассказал Кобелев. Билеты — здесь.