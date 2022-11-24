Роскомнадзор попросили проверить мультфильмы Disney на пропаганду ЛГБТ

В Роскомнадзор поступила жалоба на продукцию Disney. Ее просят проверить на нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
Сканы документа опубликовал телеграм-канал Mash. В качестве заявителей указаны адвокат Эдуард Демидов и частный детектив Максим Заболотный.
По их мнению, мультфильмы американской студии пагубно влияют на детскую психику из‑за присутствия в них небинарных персонажей. В качестве примеров они приводят двух мальчиков-монстров из фильма «Лука» и однополую семью из двух мам в сольной картине про Базза Лайтера.
Если нарушения выявят, заявители просят приостановить деятельность Disney в России и привлечь виновных к ответственности.
Среди подростков запрещается распространять любые упоминания ЛГБТ, а также призывы сменить пол. За все это положено административное наказание — штрафы от 400 тыс. рублей до 10 млн, а для иностранцев — депортация из страны.