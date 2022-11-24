Роскомнадзор попросили проверить мультфильмы Disney на пропаганду ЛГБТ

По их мнению, мультфильмы американской студии пагубно влияют на детскую психику из‑за присутствия в них небинарных персонажей. В качестве примеров они приводят двух мальчиков-монстров из фильма «Лука» и однополую семью из двух мам в сольной картине про Базза Лайтера.