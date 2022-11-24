Реклама
Новости
Роскомнадзор попросили проверить мультфильмы Disney на пропаганду ЛГБТ
Семён Гудошников
Сегодня в 17:48

В Роскомнадзор поступила жалоба на продукцию Disney. Ее просят проверить на нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Сканы документа опубликовал телеграм-канал Mash. В качестве заявителей указаны адвокат Эдуард Демидов и частный детектив Максим Заболотный.

По их мнению, мультфильмы американской студии пагубно влияют на детскую психику из‑за присутствия в них небинарных персонажей. В качестве примеров они приводят двух мальчиков-монстров из фильма «Лука» и однополую семью из двух мам в сольной картине про Базза Лайтера.

Если нарушения выявят, заявители просят приостановить деятельность Disney в России и привлечь виновных к ответственности.

Сегодня, 24 ноября, Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Он предполагает запрет такой «пропаганды» в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино вне зависимости от возраста аудитории. Также он делает вне закона пропаганду педофилии.

Среди подростков запрещается распространять любые упоминания ЛГБТ, а также призывы сменить пол. За все это положено административное наказание — штрафы от 400 тыс. рублей до 10 млн, а для иностранцев — депортация из страны.

расскажите друзьям
теги
Walt DisneyРоскомнадзорГосдума
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»