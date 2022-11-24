В Петербурге пройдет фестиваль «Не виновата» в поддержку персон, переживших домашнее насилие

«Сама виновата» — это то, что чаще всего слышит женщина, пережившая насилие. Это виктимблейминг — обвинение жертвы в преступлении против нее же. Это вредный стереотип, глубоко укоренившийся в наших головах и культуре. Поэтому название фестиваля — «Не виновата», подчеркивают организаторы.