В Петербурге пройдет фестиваль «Не виновата» в поддержку персон, переживших домашнее насилие

3 и 4 декабря в Петербурге пройдет ежегодный благотворительный фестиваль «Не виновата». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
3 декабря в галерее современного искусства «Дичь» состоится выставка работ молодых художниц из Петербурга «Не твоя женственность». На ней через фем-оптику будет рассмотрен вопрос самоидентичности женщин в современном мире.
Затем запланирована лекция от кризисного психолога Елизаветы Великодворской о работе кризисного центра и музейного специалиста Анны Тыренко о феминизме в современном искусстве.
Второй день фестиваля пройдет в клубе «Ласточка». В нем выступят такие андеграундные группы, как «Макодзеба», Sexhater, «Снель» и «Кучка котят».
«Сама виновата» — это то, что чаще всего слышит женщина, пережившая насилие. Это виктимблейминг — обвинение жертвы в преступлении против нее же. Это вредный стереотип, глубоко укоренившийся в наших головах и культуре. Поэтому название фестиваля — «Не виновата», подчеркивают организаторы.
Стоимость билетов на один день составляет 200 рублей. Все собранные за эти два дня средства отправятся в независимую петербургскую организацию «Инго». Она с 1992 года оказывает бесплатную помощь столкнувшимся с насилием женщинам.