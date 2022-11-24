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Nintendo за три дня продала более 10 млн копий игр про покемонов для Switch. Это рекорд
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Разработчик видеоигр и консолей компания Nintendo продала более 10 млн цифровых и физических копий игр Pokemon Scarlet и Pokemon Violet для приставки Switch за три дня с момента релиза. Об этом пишет CNBC со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как отмечает издание, это лучший старт за всю историю Nintendo.

«Это самый высокий показатель глобальных и внутренних продаж за первые три дня после выпуска программного обеспечения для всех игровых консолей Nintendo, включая Nintendo Switch», — говорится в пресс-релизе.

Pokemon Scarlet и Pokemon Violet — это первые части девятого поколения серии игр Pokemon. Они были разработаны студией Game Freak и отличаются от предыдущих поколений открытым миром — игроки могут исследовать его, не выполняя задания.

Со ссылкой на своих аналитиков CNBC пишет, что следующим хитом Nintendo должна стать игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ее релиз запланирован на май 2023 года.

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