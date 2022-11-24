Лауреатка «НОСа» Оксана Васякина озвучит книги обладательницы Нобелевки Анни Эрно

Васякина же в феврале 2022 года стала лауреатом премии «НОС» за роман «Рана» сразу в двух номинациях — основной и «Приз академии критиков». А еще писательница специально для «Афиши Daily» рассказывала о нобелевской лауреатке Эрно. Она, в частности, писала: «Когда я впервые столкнулась с текстом Анни Эрно, про себя я подумала: ее голос, звучащий в моей голове, настолько ясен, что, кажется, каждое написанное ею слово остается засечкой в камне или металле».