Лауреатка «НОСа» Оксана Васякина озвучит книги обладательницы Нобелевки Анни Эрно

Сервис «Строки» в сотрудничестве с No Kidding Press выпустит аудиокниги лауреатки Нобелевской премии по литературе Анни Эрно. Об этом в своем телеграм-канале рассказала писательница Оксана Васякина, которая будет русскоязычным голосом Эрно.
Васякина отметила, что для нее это большая честь и она чуть не расплакалась, когда ей предложили. Какие именно книги Эрно получат русскоязычную аудиоверсию и когда они станут доступны на сервисе, она не уточнила.
Первый роман Эрно «Пустые шкафы» («Les armoires vides») был опубликован в 1974 году. С тех пор писательница была удостоена множества наград, включая премии Ренодо (1984, роман «La place»), Маргерит Дюрас (2008, «Les Années») и Франсуа Мориака (2008, «Les Années»). Последний ее роман, «Le jeune homme», вышел в 2022-м.
В этом же году писательница была удостоена Нобелевки с формулировкой: «За храбрость и хирургическую точность, с которыми она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».
Васякина же в феврале 2022 года стала лауреатом премии «НОС» за роман «Рана» сразу в двух номинациях — основной и «Приз академии критиков». А еще писательница специально для «Афиши Daily» рассказывала о нобелевской лауреатке Эрно. Она, в частности, писала: «Когда я впервые столкнулась с текстом Анни Эрно, про себя я подумала: ее голос, звучащий в моей голове, настолько ясен, что, кажется, каждое написанное ею слово остается засечкой в камне или металле».