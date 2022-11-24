Активисты «Последнего поколения» приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии

Активистка заявила: «Подобно тому, как существует лишь один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, потребности которой мы игнорируем так упорно, что климатические бедствия становятся все более частыми и смертоносными. <…> Эльбской филармонии не будет, когда Гамбург окажется под водой».