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Активисты «Последнего поколения» приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии
Денис Ламехов
Сегодня в 17:09

Сторонники движения Letzte Generation (в переводе с немецкого «Последнее поколение») в преддверии концерта в Эльбской филармонии в Гамбурге приклеили себя к дирижерскому пульту на сцене учреждения. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Участники акции — девушка и молодой человек, чьи имена на данный момент неизвестны. Они призвали к сопротивлению «нерешительной политике правительства в отношении климата».

Активистка заявила: «Подобно тому, как существует лишь один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, потребности которой мы игнорируем так упорно, что климатические бедствия становятся все более частыми и смертоносными. <…> Эльбской филармонии не будет, когда Гамбург окажется под водой».

Концерт начался с опозданием в шесть минут. Обоих активистов арестовали, о санкциях в их отношении сейчас ничего не сообщается.

Эта акция — еще одна в череде подобных с участием сторонников движений Just Stop Oil, Dernière Rénovation, Stop Fossil Fuel Subsidies и других групп по всему миру. Активисты заливали различными жидкостями висящие в музеях полотна Винсента Ван Гога, Анри де Тулуз-Лотрека, Клода Моне, приклеивали себя к различным экспонатам, перекрывали движение по магистралям и проводили акции на крышах знаменитых зданий.

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