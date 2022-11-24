Активисты «Последнего поколения» приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии

Сторонники движения Letzte Generation (в переводе с немецкого «Последнее поколение») в преддверии концерта в Эльбской филармонии в Гамбурге приклеили себя к дирижерскому пульту на сцене учреждения. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Участники акции — девушка и молодой человек, чьи имена на данный момент неизвестны. Они призвали к сопротивлению «нерешительной политике правительства в отношении климата».
Активистка заявила: «Подобно тому, как существует лишь один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, потребности которой мы игнорируем так упорно, что климатические бедствия становятся все более частыми и смертоносными. <…> Эльбской филармонии не будет, когда Гамбург окажется под водой».
Концерт начался с опозданием в шесть минут. Обоих активистов арестовали, о санкциях в их отношении сейчас ничего не сообщается.
Эта акция — еще одна в череде подобных с участием сторонников движений Just Stop Oil, Dernière Rénovation, Stop Fossil Fuel Subsidies и других групп по всему миру. Активисты заливали различными жидкостями висящие в музеях полотна Винсента Ван Гога, Анри де Тулуз-Лотрека, Клода Моне, приклеивали себя к различным экспонатам, перекрывали движение по магистралям и проводили акции на крышах знаменитых зданий.