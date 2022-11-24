«Каро»: в 2023-м падение сборов в кинотеатрах может увеличиться на 15%

Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова рассказала о текущем состоянии дел и прогнозах для возглавляемой ею компании. Ее цитирует ТАСС.
Зинякова сообщила: «К 2019 году мы падаем на 57%, а к предыдущему году мы падаем на 42%. <…> В 2023 году абсолютная неизвестность. Более того, все прогнозы, которые сделаны в настоящий момент, говорят о том, что будет падение на 15% по сборам еще».
Причина падения, по ее словам, в том, что заявленные в рамках программы господдержки фильмы еще не произведены в достаточном количестве. «Иностранного кино, которым все-таки мы работали в январе — феврале, нет. Какие фильмы будут, мы не знаем», — добавила она.
Согласно сообщению Зиняковой, в сети «Каро» за последние три месяца закрылось шесть кинотеатров — это 15% от всех, которыми владеет компания. Президент киносети также заявила: «Была опубликована отчетность, что около 10% залов (в одном кинотеатре может быть несколько кинозалов. — Прим. ред.) закрыто. Кажется, что 10% — такая допустимая цифра в такой ситуации. Но, чтобы вы понимали, это почти 600 залов».
Кроме того, ТАСС приводит заявление Сергея Сельянова, продюсера, председателя правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, руководителя кинокомпании СТВ. Он также заявил о возможном падении выручки кинотеатров на 15% в 2023-м.
Сельянов добавил: «Действительно, 2023 год будет самый тяжелый, будет падение. <…> 6 и 19 декабря будут два питчинга. Там очень большое количество проектов, где‑то близко к сотне, это дает надежду, что из них будет достаточное количество качественных и поддержанных».
Однако, как он сообщил, все картины, на которые поддержка Фонда кино распределялась летом 2022 года и будет распределена в декабре, выйдут на экраны в 2024-м, а другие — даже в 2025-м.
В марте крупнейшие западные киностудии Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих лент в России.