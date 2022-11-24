«Каро»: в 2023-м падение сборов в кинотеатрах может увеличиться на 15%

Согласно сообщению Зиняковой, в сети «Каро» за последние три месяца закрылось шесть кинотеатров — это 15% от всех, которыми владеет компания. Президент киносети также заявила: «Была опубликована отчетность, что около 10% залов (в одном кинотеатре может быть несколько кинозалов. — Прим. ред.) закрыто. Кажется, что 10% — такая допустимая цифра в такой ситуации. Но, чтобы вы понимали, это почти 600 залов».