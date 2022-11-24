Apple TV+ снимет документальный фильм о Рианне

«Существует огромный аппетит ко всему, что связано с Рианной, тем более что это будет ее крупное возвращение на сцену впервые за много лет. Рианна — огромная сила, с которой нужно считаться, когда дело касается музыки, поэтому Apple заплатила миллионы», — рассказал изданию источник в музыкальной индустрии.
По данным The Sun, фильм будет сниматься во время репетиций и встреч в преддверии Суперкубка. Это даст зрителям представление, какой на самом деле является жизнь певицы сейчас, когда она возвращается на сцену после рождения своего первенца.
28 октября 2022 года Рианна выпустила первый с 2016 года сингл «Lift Me Up», который стал саундтреком к «Черной Пантере». В нем артистка поет о спасительной силе любви, которая может оградить от небезопасного мира. Именно поэтому лирическая героиня композиции просит возлюбленного беречь ее.
Предыдущий сольный релиз Рианны состоялся в январе 2016 года. Тогда вышел ее восьмой студийный альбом «Anti». Треки из него лидировали в канадских и американских чартах, а также попали в топ-10 в десяти странах, включая Германию, Францию и Бельгию.