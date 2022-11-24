Apple TV+ снимет документальный фильм о Рианне

«Существует огромный аппетит ко всему, что связано с Рианной, тем более что это будет ее крупное возвращение на сцену впервые за много лет. Рианна — огромная сила, с которой нужно считаться, когда дело касается музыки, поэтому Apple заплатила миллионы», — рассказал изданию источник в музыкальной индустрии.