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«Эйфория» получит адаптацию в Германии
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:33

Немецкая компания Zeitsprung Pictures приобрела права на адаптацию сериала «Эйфория». Об этом сообщает Variety.

К работе над немецкой адаптацией уже привлечены сценаристы Йонас Линдт и Паулина Лоренц — авторы «СКАМ Германия».

«Мы счастливы, что огромный успех „Эйфории“ продолжает находить отклик в мире, и рады новому сотрудничеству. Мы будем продолжать создавать качественный контент, который вызывает гордость за Израиль у всех аудиторий и на всех границах», — сказала израильская вещательная компания Hot.

«Эйфория» — это израильский оригинальный сериал, созданный Роном Лешемом и Дафной Левин. Он рассказывает о группе старшеклассников, которые пытаются найти путь к дружбе и любви, борясь с наркотиками, сексом, травмами и соцсетями.

Оригинальная версия была снята компанией Tedy Productions и транслировалась на израильском телеканале Hot. Затем последовала американская адаптация от HBO, в которой снялись Зендая, Джейкоб Элорди и Сидни Суини.

11 января 2022 года второй сезон американского шоу установил рекорд по просмотрам на HBO Max. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах.

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