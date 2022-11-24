«Эйфория» получит адаптацию в Германии

Немецкая компания Zeitsprung Pictures приобрела права на адаптацию сериала «Эйфория». Об этом сообщает Variety.
К работе над немецкой адаптацией уже привлечены сценаристы Йонас Линдт и Паулина Лоренц — авторы «СКАМ Германия».
«Мы счастливы, что огромный успех „Эйфории“ продолжает находить отклик в мире, и рады новому сотрудничеству. Мы будем продолжать создавать качественный контент, который вызывает гордость за Израиль у всех аудиторий и на всех границах», — сказала израильская вещательная компания Hot.
«Эйфория» — это израильский оригинальный сериал, созданный Роном Лешемом и Дафной Левин. Он рассказывает о группе старшеклассников, которые пытаются найти путь к дружбе и любви, борясь с наркотиками, сексом, травмами и соцсетями.
Оригинальная версия была снята компанией Tedy Productions и транслировалась на израильском телеканале Hot. Затем последовала американская адаптация от HBO, в которой снялись Зендая, Джейкоб Элорди и Сидни Суини.
11 января 2022 года второй сезон американского шоу установил рекорд по просмотрам на HBO Max. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах.