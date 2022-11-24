«Эйфория» получит адаптацию в Германии

«Мы счастливы, что огромный успех „Эйфории“ продолжает находить отклик в мире, и рады новому сотрудничеству. Мы будем продолжать создавать качественный контент, который вызывает гордость за Израиль у всех аудиторий и на всех границах», — сказала израильская вещательная компания Hot.