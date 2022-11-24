Реклама
Новости
Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:18

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий смену пола без медицинских показаний. Об этом сообщается на сайте думской электронной базы.

Предлагается внести изменения в законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об актах гражданского состояния».

В тексте проекта сказано, что «коррекция половой принадлежности граждан» должна допускаться только на основании врачебной комиссии и добровольного согласия гражданина. Для недееспособного гражданина старше 18 лет смена пола будет разрешена только на основании решения суда.

Сегодня, 24 ноября, Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призыва к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Виталий Милонов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»