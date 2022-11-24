Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий смену пола без медицинских показаний. Об этом сообщается на сайте думской электронной базы.
Предлагается внести изменения в законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об актах гражданского состояния».
В тексте проекта сказано, что «коррекция половой принадлежности граждан» должна допускаться только на основании врачебной комиссии и добровольного согласия гражданина. Для недееспособного гражданина старше 18 лет смена пола будет разрешена только на основании решения суда.
Сегодня, 24 ноября, Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.
Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призыва к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.