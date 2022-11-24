Короткометражка «Вижу» собрала в прокате 50 млн рублей. К ней «прикрутили» голливудские фильмы

Некоторые российские кинотеатры пошли на ухищрения, чтобы продолжить сеансы: меняли названия голливудских лент («Бэтмен» становился «Летучей мышью», а «Соник-2» — «Синим ежиком-2»), обосновывали законность показа «Бэтмена» заключенными ранее договорами и даже анонсировали «кинопродукт» — смесь российского и зарубежного кино, но позже отказались от этой идеи. В некоторых залах и вовсе стали крутить скачанные из интернета копии фильмов в пиратской озвучке Jaskier, причем у самой студии даже не спросили разрешения.