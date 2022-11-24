Короткометражка «Вижу» собрала в прокате 50 млн рублей. К ней «прикрутили» голливудские фильмы

17-минутный фильм «Вижу» выпускницы Академии Михалкова Веры Вордынски собрал в прокате более 53 млн рублей. Это следует из статистики на сайте ЕАИС.
Но дело не в популярности картины: при помощи нее российские прокатчики показывают голливудские блокбастеры, пытаясь не нарушить авторские права. «Вижу» транслируют сразу после американских фильмов, называя показы последних бесплатным дополнением.
Так поступает, например, «Мягкий кинотеатр» в Челябинске. На его постере фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» внизу указано название короткометражки. А в описании сеанса на сайте кинотеатра показ супергеройского фильма Marvel называется «бесплатным предсеансовым обслуживанием».
В российском топе проката за последний месяц «Вижу» занимает 12-е место с показателем в 26,5 млн рублей.
После начала российской военной операции на Украине крупнейшие голливудские студии прекратили деятельность в России. Показывать их фильмы в стране легальным образом стало невозможно.
Некоторые российские кинотеатры пошли на ухищрения, чтобы продолжить сеансы: меняли названия голливудских лент («Бэтмен» становился «Летучей мышью», а «Соник-2» — «Синим ежиком-2»), обосновывали законность показа «Бэтмена» заключенными ранее договорами и даже анонсировали «кинопродукт» — смесь российского и зарубежного кино, но позже отказались от этой идеи. В некоторых залах и вовсе стали крутить скачанные из интернета копии фильмов в пиратской озвучке Jaskier, причем у самой студии даже не спросили разрешения.
Владельцы кинотеатров просили правительство снять ответственность за показ фильмов без прокатных удостоверений. В Министерстве культуры были непреклонны: прокат фильмов без согласия правообладателей противоречит международным договорам России.
К середине октября, по данным того же Минкульта, в стране закрылось 277 кинотеатров — 11,5% от общего числа.