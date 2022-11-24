В прокат выходит экшен-триллер «Корабль в Пусан»

Сегодня, 24 ноября, в российский прокат вышел экшен-триллер «Корабль в Пусан», мировая премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто. Приобрести билеты на показ можно на «Афише».
«Под прикрытием перевозки особо опасных преступников в порт Пусана должны доставить секретный груз. Безопасность его транспортировки обеспечивает элитный спецназ. Когда заключенные захватывают судно, пытаясь добраться до ценного груза, оказывается, что на корабле есть сила пострашнее их», — гласит официальный синопсис.
Главную роль в ленте исполнил южнокорейский актер, певец и айдол Со Ин Кук (звезда дорам «Привет, монстр!», «Однажды разрушение постучалось в мою дверь»). За роль в триллере «Корабль в Пусан» он получил номинацию на премию 43th Blue Dragon Film Award в категории «Лучший актер».
Проект был высоко оценен критиками.
— «Вас ждет чертовски хорошее времяпрепровождение», — Cody Leach.
— «Этот фильм изобретателен и экстравагантен, сплошное кровавое развлечение», — Film Inquiry.
— «Потрясающий фильм в жанре экшен-ужас», — IGN.
— «Крутой мешап боевика, научной фантастики и ужасов», — In Review Online.