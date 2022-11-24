В прокат выходит экшен-триллер «Корабль в Пусан»

Главную роль в ленте исполнил южнокорейский актер, певец и айдол Со Ин Кук (звезда дорам «Привет, монстр!», «Однажды разрушение постучалось в мою дверь»). За роль в триллере «Корабль в Пусан» он получил номинацию на премию 43th Blue Dragon Film Award в категории «Лучший актер».