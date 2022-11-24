Сербия и Косово достигли соглашения по деэскалации

Сербия и частично признанное Косово достигли соглашения по поводу автомобильных номеров и недопущения эскалации. Об этом в твиттере заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Очень приятно сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, позволяющих избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложениях о нормализации их отношений», — написал он.
Согласно договоренностям, Сербия перестанет выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Косово, в свою очередь, прекратит принудительную перерегистрацию транспортных средств с сербскими номерами.
Боррель добавил, что в ближайшие дни пригласит стороны для обсуждения следующих шагов.
С 1 ноября правительство Косово обязало сербов, проживающих на севере частично признанной республики, заменить автомобильные номера на местные. За нарушение планировалось штрафовать водителей на 150 евро. Начать взимание штрафов хотели с конца ноября, но по просьбе посла США в Приштине косовские власти отложили решение.
В конце июля из‑за планов правительства частично признанной республики сербы, проживающие на ее территории, начали строить баррикады. Президент Сербии говорил, что армия Косово готова начать операцию, перекрыв въезд гражданам с сербскими документами.