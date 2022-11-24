Японские болельщики убрали мусор с трибун после победы их команды над Германией

Фанаты принесли с собой мусорные мешки и тщательно обошли все трибуны. Более того, перед игрой они убрали мусор, оставленный зрителями предыдущего матча.
Японцы поступают так с самого начала турнира. После матча открытия ЧМ между Катаром и Эквадором их добрые дела записал на камеру Омар Аль-Фарук из Бахрейна и поделился кадрами в соцсетях. Он спросил у фанатов, почему они решили остаться и очистить трибуны.
«Мы японцы, и мы не оставляем после себя мусор, мы уважаем это место», — ответил ему один из болельщиков. Другой поднял с пола флаги Эквадора и Катара, заявив, что символы страны «внушают уважение».
Профессор Университета Осаки Скотт Норт говорил Би-би-си, что при помощи уборки японцы «демонстрируют гордость за свой образ жизни». «Уборка после футбольных матчей — это продолжение основных правил поведения, которым учат в школе, когда дети убирают свои школьные классы и коридоры», — пояснял он.
На чемпионате мира 2018 года в России японские фанаты тоже убирали мусор. Они попали в заголовки после матча, когда их сборная проиграла Бельгии, но тем не менее болельщики очистили все трибуны на «Ростов Арене».