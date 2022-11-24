Японские болельщики убрали мусор с трибун после победы их команды над Германией

Японцы поступают так с самого начала турнира. После матча открытия ЧМ между Катаром и Эквадором их добрые дела записал на камеру Омар Аль-Фарук из Бахрейна и поделился кадрами в соцсетях. Он спросил у фанатов, почему они решили остаться и очистить трибуны.