Прокуратуру попросили проверить песню «Дает» рэпера OG Budа

«Не знаю, в курсе вы или нет, но сегодня услышал одну песню, которая прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне», — сказано в заявлении.