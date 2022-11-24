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Прокуратуру попросили проверить песню «Дает» рэпера OG Budа
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:11

Общественник из Вологодской области обратился с прокуратуру с требованием проверить песню «Дает» рэпера OG Budа. Об этом сообщает Life.ru.

«Не знаю, в курсе вы или нет, но сегодня услышал одну песню, которая прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне», — сказано в заявлении.

По словам общественника, поводом для этого стали слова из песни, где рэпер поет, что занимается сексом, как делали это «фашисты с женщинами в Польше».

Истец подчеркнул, что в настоящее время особенно остро стоит вопрос сохранения исторической памяти и нравственности в России.

«Я лично был в шоке от услышанного и обратился с жалобой в Министерство культуры РФ, Генеральную прокуратуру РФ на предмет проведения проверки и оценки», — сказал он.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм песню Веры Брежневой «Вышиванка».

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Генпрокуратура РФМинкультуры России
люди
Виталий БородинВера Брежнева
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