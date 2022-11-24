The Sun: Джонни Депп снимется в новых «Пиратах Карибского моря»

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщила британская газета The Sun.
По словам издания, имя актера числится в перечне создателей картины. Депп, как отметил таблоид, примет участие в тестовых съемках, которые пройдут в Великобритании в феврале.
У будущей ленты пока нет официального названия. Рабочее имя фильма — «День в море». Разработкой проекта займется кинокомпания Disney. Где именно пройдут съемки картины, держится в секрете.
Депп, согласно информации СМИ, вновь исполнит роль капитана Джека Воробья. Кто выступит режиссером шестой части франшизы, пока неизвестно. Фильм еще находится на ранних стадиях создания, пояснил источник газеты.
Тем не менее известно, что картиной займется Брюс Хендрикс, работавший над первыми тремя лентами серии. Он станет исполнительным продюсером новой части.