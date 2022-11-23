В «Царицыно» откроют первую AR-выставку к 100-летию создания СССР

«Обычно AR-технологии используются для усовершенствования внешнего вида предмета. Мы же оцифровали прошлое, провели мостик к настоящему и будущему. В основе работы лежала техника скульптинга, широко используемая в индустрии компьютерных игр для создания персонажей. Ориентируясь на фотографии экспонатов, мы создавали их объемные фигуры, красили и текстурировали. Работа над одной моделью занимала 5-7 дней», — рассказала аниматор Олеся Девятова.