В «Царицыно» откроют первую AR-выставку к 100-летию создания СССР

В музее-заповеднике «Царицыно» 15 декабря откроется AR-выставка «В поисках народного искусства». Она будет приурочена к 100-летию основания СССР, сообщили «Афише Daily» организаторы.
На выставке покажут более тысячи экспонатов декоративно-прикладного искусства, созданные в 1960–1980-е годы. Самые яркие экспонаты оживут в дополненной реальности и расскажут посетителям историю своего создания (причем сразу на 10 языках), пообещали в музее.
3D-оцифровкой произведений занимались участники студии GameBox от образовательной платформы Skillbox совместно с компанией Devar. Сами предметы предоставили фонды «Царицыно», центра «Росизо», Ивановского историко-краеведческого музея имени Бурылина и частные коллекционеры.
В экспозиции можно будет увидеть тульский самовар начала XX века, авторские предметы из металла, созданные на заводе «Северная чернь» в Великом Устюге, расписные доливные чайники Дулевского фарфорового завода.
Кроме того, в состав выставки войдут вазы со стекольного завода «Неман», костюмы от модельера Вячеслава Зайцева, вдохновленные народным русским костюмом, и редкие фотографии из этнографических экспедиций.
Для «Царицыно» эта выставка будет первым AR-проектом. Его разрабатывали шесть месяцев аниматоры и художники. Они работали с арт-объектами из России, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Украины, Эстонии, Армении, Литвы и Латвии — посудой, украшениями, игрушками.
«Обычно AR-технологии используются для усовершенствования внешнего вида предмета. Мы же оцифровали прошлое, провели мостик к настоящему и будущему. В основе работы лежала техника скульптинга, широко используемая в индустрии компьютерных игр для создания персонажей. Ориентируясь на фотографии экспонатов, мы создавали их объемные фигуры, красили и текстурировали. Работа над одной моделью занимала 5-7 дней», — рассказала аниматор Олеся Девятова.