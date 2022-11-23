Британский паралимпиец Джон Макфолл станет первым астронавтом с инвалидностью

Британский паралимпиец Джон Макфолл начнет подготовку к полету в космос. Он станет первым астронавтом с инвалидностью, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
41-летний мужчина, потерявший ногу в юности, будет тренироваться вместе с 16 другими будущими астронавтами. Его кандидатуру выбрали среди 257 других людей с ограниченными возможностями здоровья.
В ЕКА рассказали, что вовлечение в космическую программу Макфола должно помочь трансформировать корабли и орбитальные станции. Они, как считают в организации, должны быть адаптированы в том числе для людей с инвалидностью.
Джон Макфол родился на юге Великобритании в 1981 году абсолютно здоровым. В 19 лет он попал аварию на мотоцикле, в результате чего остался без ноги. Мужчина занялся спортом и стал успешным спринтером-паралимпийцем.
Он также участвовал в турнирах по велосипедному спорту и скалолазанию, работал инструктором по фитнесу. Кроме того, Макфол окончил медицинский университет и стал хирургом-травматологом.