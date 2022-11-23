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На заседании гордумы Сарова депутаты кидались бумажками
Семён Гудошников
Вчера в 22:28

Два депутата городской думы Сарова, что в Нижегородской области, устроили битву смятыми бумажками прямо во время заседания. Видео распространилось в местных пабликах.

На кадрах видно, как депутат Андрей Клищ скомкал бумажку и бросил ее в коллегу Евгения Данченко, угодив ему в шею. Тот в ответ кинул эту же бумажку в Клища, но промахнулся.

На заседании в это время обсуждалось плачевное состояние муниципального предприятия «Центр ЖКХ». Оба участника «перестрелки» представляют «Единую Россию».

Во время инцидента сидящие рядом законодатели улыбались, а один из них, Василий Ласточкин, обратил внимание на камеру, которая записывает заседание. На чтение доклада действия Клища и Данченко не повлияли.

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Единая Россия
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