В возрасте 75 лет скончался экс-участник британской рок-группы Dr. Feelgood и актер Уилко Джонсон (настоящее имя — Джон Питер Уилкинсон). Об этом говорится в его твиттере.
Семья артиста заявила, что Джонсон умер в понедельник в своем доме. Других подробностей его близкие не уточнили.
В 2013 году у Джонсона диагностировали рак поджелудочной железы на поздней стадии. Врачи говорили, что жить ему осталось 9–10 месяцев, но спустя год опухоль удалили, и артист заявил об избавлении от болезни.
Джонсон выступил сооснователем группы Dr. Feelgood в 1971 году. О влиянии коллектива на свое творчество говорили The Clash, The Jam и Sex Pistols. В 1977-м музыкант покинул группу из‑за разногласий, возникших при подготовке нового альбома. После этого он сосредоточился на собственной The Wilko Johnson Band, последний альбом которой — «Blow Your Mind» — вышел в 2018 году.
Как актер Джонсон известен благодаря роли немого палача Илина Пейна в сериале «Игра престолов». Артист говорил, что его пригласили в проект, поскольку искали кого‑то, «кто может выглядеть зловеще и смотреть на людей свирепым взглядом».