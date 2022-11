Джонсон выступил сооснователем группы Dr. Feelgood в 1971 году. О влиянии коллектива на свое творчество говорили The Clash, The Jam и Sex Pistols. В 1977-м музыкант покинул группу из‑за разногласий, возникших при подготовке нового альбома. После этого он сосредоточился на собственной The Wilko Johnson Band, последний альбом которой — «Blow Your Mind» — вышел в 2018 году.