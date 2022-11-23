Реклама
Новости
Умер Уилко Джонсон — основатель группы Dr. Feelgood, сыгравший немого палача в «Игре престолов»
Семён Гудошников
Вчера в 21:56

В возрасте 75 лет скончался экс-участник британской рок-группы Dr. Feelgood и актер Уилко Джонсон (настоящее имя — Джон Питер Уилкинсон). Об этом говорится в его твиттере.

Семья артиста заявила, что Джонсон умер в понедельник в своем доме. Других подробностей его близкие не уточнили.

В 2013 году у Джонсона диагностировали рак поджелудочной железы на поздней стадии. Врачи говорили, что жить ему осталось 9–10 месяцев, но спустя год опухоль удалили, и артист заявил об избавлении от болезни.

Джонсон выступил сооснователем группы Dr. Feelgood в 1971 году. О влиянии коллектива на свое творчество говорили The Clash, The Jam и Sex Pistols. В 1977-м музыкант покинул группу из‑за разногласий, возникших при подготовке нового альбома. После этого он сосредоточился на собственной The Wilko Johnson Band, последний альбом которой — «Blow Your Mind» — вышел в 2018 году.

Как актер Джонсон известен благодаря роли немого палача Илина Пейна в сериале «Игра престолов». Артист говорил, что его пригласили в проект, поскольку искали кого‑то, «кто может выглядеть зловеще и смотреть на людей свирепым взглядом».

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»