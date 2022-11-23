Госдума поддержала запрет на распространение среди детей информационной продукции иноагентов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность иностранных агентов в России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.
Документ предполагает в числе прочего запрет на распространение среди несовершеннолетних информационных материалов, созданных иноагентами. Их печатные материалы обязуют маркировать «18+» при продаже в киосках и магазинах.
Также организациям и людям, имеющим статус иноагентов, не разрешат заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Законопроект предлагает не допускать их к преподаванию в государственных и муниципальных институциях.
Кроме того, если инициативу окончательно примут, иноагентам нельзя будет организовывать публичные мероприятия — митинги, демонстрации и шествия. Им, согласно документу, ограничат возможность службы по контракту, не разрешат быть членами избиркомов и участвовать в госконкурсах.
Всего законопроект предполагает поправки в 40 федеральных законов. Иноагентам предлагают запретить страховать банковские вклады и вести упрощенную бухгалтерскую отчетность.