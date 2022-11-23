Госдума поддержала запрет на распространение среди детей информационной продукции иноагентов

Кроме того, если инициативу окончательно примут, иноагентам нельзя будет организовывать публичные мероприятия — митинги, демонстрации и шествия. Им, согласно документу, ограничат возможность службы по контракту, не разрешат быть членами избиркомов и участвовать в госконкурсах.