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Госдума поддержала запрет на распространение среди детей информационной продукции иноагентов
Юлия Онодэра
Вчера в 22:04

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность иностранных агентов в России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

Документ предполагает в числе прочего запрет на распространение среди несовершеннолетних информационных материалов, созданных иноагентами. Их печатные материалы обязуют маркировать «18+» при продаже в киосках и магазинах.

Также организациям и людям, имеющим статус иноагентов, не разрешат заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Законопроект предлагает не допускать их к преподаванию в государственных и муниципальных институциях.

Кроме того, если инициативу окончательно примут, иноагентам нельзя будет организовывать публичные мероприятия — митинги, демонстрации и шествия. Им, согласно документу, ограничат возможность службы по контракту, не разрешат быть членами избиркомов и участвовать в госконкурсах.

Иноагентов также смогут увольнять из ФСБ, СК, внешней разведки, таможенных органов, пожарной службы, учреждений ФСИН, прокуратуры и иных государственных структур.

Всего законопроект предполагает поправки в 40 федеральных законов. Иноагентам предлагают запретить страховать банковские вклады и вести упрощенную бухгалтерскую отчетность.

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