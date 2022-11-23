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На северо-западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 90 человек
Юлия Онодэра
Вчера в 21:09

На северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. В результате него пострадали более 90 человек, сообщил ТАСС.

По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи, ранены оказались 93 гражданина. Больше всего пострадавших проживают в провинции Дюздже: там помощь потребовалась 37 людям, один из жителей находится в тяжелом состоянии.

В провинции Сакарья получили травмы 26 человек, еще 14 человек пострадали в провинции Болу. Кроме того, землетрясение затронуло Стамбул — там зафиксированы двое раненых.

По меньше мере 17 человек госпитализированы. Погибших, как отмечают власти Турции, нет. В результате толчка, который был зарегистрирован в 4.08 утра, оказались повреждены более 300 зданий.

Эпицентр землетрясения, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, располагался на юго-востоке провинции Дюздже на глубине 6 км.

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