На северо-западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 90 человек

На северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. В результате него пострадали более 90 человек, сообщил ТАСС.
По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи, ранены оказались 93 гражданина. Больше всего пострадавших проживают в провинции Дюздже: там помощь потребовалась 37 людям, один из жителей находится в тяжелом состоянии.
В провинции Сакарья получили травмы 26 человек, еще 14 человек пострадали в провинции Болу. Кроме того, землетрясение затронуло Стамбул — там зафиксированы двое раненых.
По меньше мере 17 человек госпитализированы. Погибших, как отмечают власти Турции, нет. В результате толчка, который был зарегистрирован в 4.08 утра, оказались повреждены более 300 зданий.
Эпицентр землетрясения, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, располагался на юго-востоке провинции Дюздже на глубине 6 км.