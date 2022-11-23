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Датский футбольный союз может выйти из FIFA из‑за запрета ЛГБТ-символики на чемпионате мира
Юлия Онодэра
Вчера в 20:25

Датский футбольный союз может выйти из FIFA из‑за запрета ЛГБТ-символики на чемпионате мира в Катаре. Об этом заявил председатель организации Йеспер Меллер, сообщил «Коммерсант».

По словам Меллера, Датский футбольный союз готов обсудить этот вопрос после того, как FIFA не разрешила игрокам выступать с повязками #OneLove. С их помощью представители семи стран хотели поддержать ЛГБТ-людей в Катаре.

FIFA же заявила, что против футболистов будут применены санкции. В связи с этим сборная Германии провела протестную акцию: во время фотографирования перед матчем с командой Японии игроки закрыли рты руками.

«Права человека не подлежат обсуждению. Они должны быть приняты как должное, но это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Отказать нам в нарукавной повязке — это то же самое, что отказать нам в голосе», — заявили они.

Датские футболисты же после запрета ЛГБТ-символики усомнились, что смогут продолжить сотрудничать с FIFA. «Я должен подумать над вопросом о том, как восстановить доверие к FIFA», — сказал Меллер.

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Йеспер Меллер
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